Napoli, piovono lampioni: palo si stacca e finisce su auto a piazza Amedeo

Giovedì 28 Dicembre 2017, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 18:25

Napoli continua a perdere pezzi. Ieri un riflettore ha sfiorato un ragazzo su un campetto di calcio al Vomero, provocando qualche punto di sutura e tanta paura, qualche minuto fa una luce di un lampione stradale è venuta giù, all'angolo tra piazza Amedeo e via Colonna, rovinando su un'auto. Per fortuna la luce non ha colpito il parabrezza, ma il tetto dell'auto. Solo un grande spavento per l'uomo alla guida.Il vento di queste ultime ore sta mettendo a nudo i limiti di una manutezione stradale e non solo, della quale Napoli avrebbe profondamente bisogno.Su Facebook arriva il commento del deputato del Pd, Leonardo Impegno: «Non è un ufo, ma semplicemente un lampione che si è appena staccato ed è caduto su una macchina a Piazza Amedeo. Una parte di Napoli cade a pezzi: dal centro alla periferia».