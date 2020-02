Napoli, cade dallo scooter per il vento: 41enne in prognosi riservata

LEGGI ANCHE

Un 41enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata dopo aver sbattuto contro i paletti a bordo strada su via Vecchia San Rocco. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico in seguito alla caduta dallo scooter Yamaha 250 a bordo del quale viaggiava ieri sera.Il centauro ha perso il controllo del mezzo intorno alle 22 mentre percorreva l'arteria stradale che collega i Colli Aminei con la zona del Frullone e ha sbattuto violentemente contro i paletti parapedonali del marciapiede. Secondo i primi accertamenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli, la perdita di equilibrio del centauro potrebbe essere stata causata dal forte vento che avrebbe reso difficile la gestione dello scooter finito sui paletti.Sul posto I poliziotti municipali hanno trovato un casco di protezione ma non è stato possibile accertare se fosse stato effettivamente indossato dalla vittima. Gli agenti guidati dal comandante Antonio Muriano, hanno sequestrato il veicolo e sottoposto il 41enne che sembra si trovasse da solo in strada, ai test tossicologici. L' uomo è stato assistito all'ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato mentre proseguono gli accertamenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.