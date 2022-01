Napoli, cade a terra e si ferisce in modo grave: lago di sangue in strada

Sul posto sono giunti i militari e i sanitari del 118. Intorno all'ambulanza si è radunata una piccola folla di curiosi. Tra loro un gruppetto di ragazzini visibilmente preoccupati e dispiaciuti. «Lo conosciamo, è dei Quartieri Spagnoli». La persona in questione è un signore rimasto vittima di uno sfortunato incidente.

L'uomo, infatti, mentre percorreva la parte finale di via Gennaro Serra è inciampato ed è caduto a terra. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento. In strada, ad angolo con piazzetta Carolina, c'era molto sangue. I sanitari con estrema cautela hanno preso la vittima e l'hanno posta sopra una barella. Poi l'hanno caricata sull'ambulanza e trasferita in ospedale, presso il pronto soccorso più vicino.

Probabilmente è stata la coppia di militari dell'esercito, di pattuglia in zona, ad aver assistito alla caduta dell'uomo per poi chiamare i soccorsi. La dinamica del sinistro è ancora incerta. Pare che la vittima cascando abbia battuto con forza il volto a terra. «Poverino, vive anche da solo. Le figlie abitano ad Agnano», ha detto una delle ragazze che si trovava li vicino.