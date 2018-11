Napoli, cadono alberi sui loculi al cimitero di Poggioreale: «Negato l'omaggio ai defunti»

Sabato 3 Novembre 2018, 13:52

Non tutti ieri hanno potuto rendere omaggio ai propri defunti nei giorno della loro commemorazione. Gli alberi e i rami spezzati dalla furia del vento sono ancora ammassati al suolo insieme alle macerie causate dall’impatto con le cappelle e i loculi. Le aree pericolose e off limits non hanno consentito l’accesso alle tombe che – in alcuni casi – sembrano aver subito un bombardamento.«A distanza di quasi una settimana non è cambiato niente», afferma il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio. «L’emergenza continua e il cimitero non è del tutto fruibile. Ci sono ancora situazioni di pericolo che hanno impedito a centinaia di napoletani di commemorare i defunti. In molti - anche provenienti da altre parti d'Italia - si sono trovati di fronte a strade e viali inaccessibili. Bisogna intervenire subito ed in maniera risolutiva».