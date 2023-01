Napoli, cadono calcinacci all'altezza del ponte della Sanità: sul posto i vigili del fuoco

Giù calcinacci all'altezza dell'ascensore del rione Sanità a Napoli. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno chiesto l'intervento della polizia municipale e dell'ufficio tecnico del Comune per delimitare l'area, disciplinare il traffico e disporre ulteriori provvedimenti, se necessario. Al momento non risultano né sgomberi, né feriti. Per spicconare e mettere in sicurezza le parti in imminente pericolo crollo, è stata impegnata la squadra dei pompieri del centro storico. A segnalare i rischi un cittadino, probabilmente residente in zona.