Lunedì 15 Ottobre 2018, 09:32

Recinzioni attorno all’Istituto scolastico Foscolo a causa della caduta di calcinacci di ieri sera. Gli studenti stamattina sono entrati dalla scuola Genovesi per motivi disicurezza «C’è un problema di stabilità dei marmi che va risolto – dichiara il consigliere Pino De Stasio della Seconda Municipalità – motivo per il quale cadono calcinacci, tra l’altro interessando anche la Chiesa del Gesù Nuovo lì dove cadde qualche mese fa l’enorme vetrata centrale». Il vento forte di qualche giorno fa ha rimosso la rete di contenimento, motivo per il quale i calcinacci sono caduti più facilmente. I vigili del fuoco, allertati dai residenti, sono intervenuti velocemente per spicconare l’edificio e metterlo momentaneamente in sicurezza. «Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e la società Napoli Servizi sono intervenuti immediatamente, - continua De Stasio – ma serve dare sicurezza ai residenti con interventi concreti». Un pericolo che va tenuto sotto controllo con un adeguato controllo, in quanto «ci sono studenti e turisti che tutti i giorni transitano in questa piazza», reclamano i residenti.