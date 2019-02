Napoli, piovono calcinacci a scuola: studente colpito dalle pietre

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 12:57

Cadono calcinacci al professionale Casanova di Napoli, in via San Sebastiano, cuore del centro storico. Uno degli studenti, minorenne, è stato colpito da alcune pietre mentre si trovava nel cortile dell’istituto scolastico. Per fortuna nessun grave danno per il giovane che ha rimediato però un bernoccolo alla testa. Immediata la corsa in presidenza degli studenti. Dagli uffici, accertati i fatti, hanno provveduto immediatamente a chiamare i soccorsi e ad allertare il papà del ragazzo.Purtroppo la scuola non è nuova a episodi del genere. Qualche mese fa, durante l’ora di lezione, un neon precipitò su uno dei banchi sfiorando uno degli studenti. Anche in quel caso tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per gli adolescenti presenti.