Caivano: ladri in fuga speronano auto dei carabinieri, inseguimento e spari

Sorpresi mentre tentano un furto in un'abitazione, riescono a scappare speronando l'auto dei Carabinieri i quali esplodono alcuni colpi contro l'auto in fuga. È successo oggi poco dopo l'una a Caivano, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Casoria sono ora sulle tracce dei malviventi, che sono riusciti al momento a far perdere le loro tracce. I militari sono intervenuti in via Imbriani per la segnalazione di un furto in atto, probabilmente in un'abitazione. Giunti sul posto hanno notato un'auto sospetta che ha indietreggiato appena vista la pattuglia. La stessa auto ha poi accelerato all'improvviso, senza fermarsi neanche quando i carabinieri hanno posto la loro auto al centro della via in modo da sbarrarle la strada. I banditi hanno travolto la pattuglia dei carabinieri dandosi alla fuga. I carabinieri hanno aperto il fuoco sparando alle gomme dell'auto, ma ciò non è bastato a fermare la fuga dei malviventi che sono riusciti a far perdere le loro tracce.

