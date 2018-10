Venerdì 12 Ottobre 2018, 13:52

Ha preso a calci e pugni la ex moglie che lo aveva lasciato. Un vero e proprio pestaggio interrotto dall'arrivo dei carabinieri. I militari del reggimento Campania hanno arrestato a Napoli un 57enne già noto alle forze dell'ordine.I carabinieri, che hanno avuto il supporto di colleghi della stazione San Giuseppe, lo hanno notato e immediatamente immobilizzato mentre stava picchiando la ex moglie 51enne. La donna è stata soccorsa e fatta visitare da medici dell'ospedale Cto che le hanno diagnosticato traumi e contusioni in varie parti del corpo guaribili in 20 giorni. Durante i successivi accertamenti è emerso che l'uomo, dopo la separazione dalla coniuge a marzo scorso, aveva attuato azioni di stalking. Poi la violenta aggressione consumata nei pressi del posto di lavoro della donna. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.