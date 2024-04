È accusato di tentata estorsione ai danni del titolare di un mobilificio l'uomo a cui i carabinieri della compagnia Stella di Napoli hanno notificato un arresto in carcere emesso dal gip su richiesta della Procura di Napoli.

L'indagato, con precedenti per associazione camorristica e per reati contro il patrimonio, è accusato di avere aggredito la vittima con calci e pugni (la prognosi dei sanitari è stata di sette giorni) per costringerlo a pagare.