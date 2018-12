Lunedì 3 Dicembre 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 20:04

I calcoli sbagliati, lo scavo spostato di poche decine di centimetri di lato e i criminali sono dovuti andare via a mani vuote. E’ saltato, intorno alle 11 di questa mattina, il colpo di una banda del buco che aveva preso di mira un ufficio postale del corso Vittorio Emanuele. I rapinatori sono arrivati al di sotto dei locali attraverso un foro che partiva dalle fogne ma, quando stavano completando il tunnel per prendere di sorpresa i dipendenti, hanno rotto il pavimento in corrispondenza di una parete. L’allarme è scattato e loro sono scappati. Sul posto i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, che hanno perlustrato l’area e il sottosuolo.