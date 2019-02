Napoli, nel call center fantasma il lavoro costa 3,5 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Febbraio 2019, 08:00

Diciassette ragazze al lavoro per tre euro e cinquanta centesimi all'ora. Sottopagate e senza contratto nel call center - il primo completamente in nero individuato a Napoli. Non in uno scantinato, ma in un grattacielo del Centro direzionale tutto cristallo e acciaio, vicino al palazzo di giustizia.Sono tutte giovani, impiegate in media da tre mesi, le diciassette operatrici prive di diritti e tutele identificate durante l'ispezione della Guardia di Finanza. La decana è una quarantenne pronta a rispettare turni di quattro ore, in genere, ma «h 24», contattando cioè i clienti di giorno e di notte per sopravvivere con 400, massimo 500 euro al mese, a volte anche meno. Lo hanno accertato gli uomini del I Gruppo di Napoli, che negli uffici hanno anche acquisito il foglio di presenze e compilato una scheda per ogni posizione, calcolando, in totale, 1789 giorni di sfruttamento, cui è seguita una maxi sanzione e la richiesta di chiusura dell'attività indirizzata all'ispettorato del lavoro (e non ancora disposta) per la società collegata in subappalto a una importante compagnia di telecomunicazioni, ovviamente estranea all'indagine più ampia.