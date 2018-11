Napoli, il gioco dell'oca in Tribunale: cambia il giudice, processo azzerato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

C'è chi non ha dato il consenso ad acquisire gli atti e tanto è bastato a riportare tutto allo start iniziale. Come al gioco dell'oca, anche nelle aule del Tribunale di Napoli, i processi si fermano e ritornano indietro, azzerando tutto e rendendo necessario un nuovo sforzo da parte di tutti: gli stessi testimoni ascoltati mesi (o anni) fa saranno convocati di nuovo, per ripetere (memoria permettendo) le stesse risposte messe agli atti in una prima occasione. È accaduto anche nel processo cosiddetto Finmeccanica, che chiama in causa una ventina di imputati, tra cui l'ex questore di Napoli Oscar Fioriolli, l'ex sovrintendente alle opere pubbliche Mario Mautone, ma anche decine tra funzionari di Stato e imprenditori, oltre a due società del gruppo Finmeccanica (Elsag Datamat e Electron srl). Prima sezione collegio B, presidente Pellecchia, c'è una novità: è cambiato il collegio, uno dei tre magistrati va ad altra sezione, si attende una nuova composizione. Quindi? Inevitabile la domanda di rito da parte del presidente del collegio: qualcuno si oppone all'acquisizione degli atti? C'è chi dà il via libera, ma basta una sola opposizione - una opposizione legittima - per riportare la lancetta dell'orologio ad alcuni anni fa (ottobre 2013), quando prese le mosse un processo monstre, nato da una indagine terremoto. Associazione per delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Fu un'inchiesta terremoto. Chiara l'accusa dei pm: alcune aziende, con la complicità di funzionari di Stato, avrebbero fatto cartello, forti del «nos» (nulla osta sicurezza), gestendo una sorta di monopolio delle gare per la realizzazione di caserme, commissariati, uffici videocontrollati.