In camera da letto 200 dosi di kobret nascoste nella biancheria

Giovedì 24 Maggio 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 15:05

I carabinieri della stazione quartiere 167 hanno arrestato per droga Marco Rotondo, 42enne di Casavatore già noto alle forze dell'ordine per reati specifici.Nel corso di un servizio di osservazione predisposto con appostamento in piazza Tafuri, i militari dell’Arma hanno constatato che l’uomo stava cedendo droga a un acquirente del luogo. I carabinieri lo hanno quindi bloccato e sottoposto a perquisizione rinvenendo e sequestrando 20 dosi di kobret e una dose di crack. Perquisita anche la sua abitazione, dove sono state sequestrate 200 dosi di kobret che l’uomo teneva avvolte all’interno di un indumento messo in mezzo ad abiti e biancheria nell’armadio della camera da letto e 130 euro in banconote e monete di vario taglio, ritenuti provento di illecita attività.