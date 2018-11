Napoli, cameraman muore a 56 anni dopo tre operazioni: «È malasanità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 23:00

È un giallo la morte del cameraman Mario Barone: il pm ha disposto l’autopsia sulla salma del 56enne, morto sabato al Cardarelli in circostanze ancora da chiarire. Potrebbe trattarsi di un caso di malasanità ma alcune ricostruzioni ufficiose non escludono altre piste. A far luce sul caso sarà la magistratura, per adesso c’è massimo riserbo su tutti i fronti. La salma dell’uomo è all’obitorio del Policlinico, sottoposta a sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Napoli per le indagini sul decesso. Il corpo di Mario Barone, cameraman originario di San Giorgio a Cremano conosciuto in tutta la Campania per la sua attività nel mondo della comunicazione, sarà esaminato dal medico legale.