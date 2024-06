Napoli, incidente camion incastrato in via Nicola Nicolini: traffico in tilt

Un camion è rimasto incastrato all'incrocio tra via Nicola Nicolini e via Ponti Rossi, creando notevoli disagi alla circolazione stradale. Il veicolo si è fermato per oltre trenta minuti. Il conducente ha tentato di svincolarsi dall'incrocio con numerose manovre e con l’aiuto di automobilisti e residenti. Auto e moto si sono incolonnate creando una coda lunghissima, in attesa che la situazione si risolvesse. Anche due autoambulanze sono rimaste bloccate nel traffico.

«Non è la prima volta che accade - ha commentato Guido, un residente della zona.

Puntualmente si ripropone la stessa vicenda e si crea traffico. È una situazione insostenibile che richiede una soluzione definitiva». «La strada – continua il residente - non permette il transito di veicoli molto lunghi. Servirebbe che quel tratto di strada fosse almeno presidiato dalle forze dell'ordine per evitare questi inconvenienti. Si crea un vero e proprio caos ogni volta che un camion transita in quella strada».

«Il blocco del traffico – reclama un esercente - non solo provoca disagio agli automobilisti, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza stradale. Una storia che si ripete troppo spesso oramai».