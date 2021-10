Napoli, uno specialista di esplosivi al servizio dei clan di Ponticelli: 500 euro per ogni bomba

Un’unica mano avrebbe confezionato gli ordigni utilizzati dai De Luca Bossa nella guerra contro i rivali della cosca De Micco. È quanto emerge dalle indagini delle forze dell’ordine su una serie di attentati dinamitardi avvenuti a Ponticelli, l’ultimo dei quali solo alcuni giorni fa quando una bomba “fatta in casa”, è esplosa in via Luigi Piscettaro, nei pressi dell’abitazione del boss Marco De Micco, attuale reggente del sodalizio. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati