Prima le cittadinanze onorarie di Napoli e Pompei, poi la laurea honoris causa in archeologia all’Università Suor Orsola Benincasa. “Non c’è due senza tre” per...

Decine di bambini ricoverati nei pronto soccorso con bolle e chiazze rosse in diverse parti del corpo: foto e video arrivano via Facebook per una domenica di terrore per le famiglie. Oggi, infatti,...