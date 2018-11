Scacco all'impero di Rosetta la terrorista, boss della droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:30

CAIVANO - In poco meno di un anno, dopo essere stata scarcerata, aveva rimesso in sesto lo spaccio della cosiddetta «piazza dei carcerati» nel Parco Verde di Caivano. Una piazza i cui proventi sono poi distribuiti tra le famiglie dei pusher detenuti. Un piccolo fisso mensile, per pagare anche gli avvocati. Ieri mattina sono scattate le manette per Rosa Amato, 58 anni, detta «Rosetta la terrorista», una sorta di ministro del welfare criminale di questo rione conquistato dagli scissionisti di Scampia dopo la faida dei carbonizzati (nove morti ammazzati e dati alle fiamme) per impiantare qui piazza di spaccio più grande d'Europa, che aveva soppiantato anche quella delle Vele.Insieme con la signora capo paranza sono state arrestate altre sei persone, tra questi i suoi due figli Domenico Sabatino, 23 anni, e Vincenzo Bellezza, 32 anni. Con loro sono finiti in manette Pasquale Fucito, 36 anni, detto «marziano», già arrestato lo scorso mese di maggio, ritenuto il ras dei ogni tipo di droga del Parco Verde, così potente e ricco da avere sul suo libro paga il carabiniere Lazzaro Cioffi, il militare incaricato di controllare il Parco Verde e che invece avvertiva il boss dei controlli, finito anche nell'inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso per aver cercato di contrastare i pusher napoletani nel Cilento. Nel blitz sono stati assicurati alla giustizia anche Giuseppe Serino, 36 anni e Massimo Di Martino, 45 anni. Ai sette arrestati gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Stefano Iuorio e quelli della squadra mobile di Napoli, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta dalla Dda partenopea. I reati ipotizzati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti.