Racket al mercato ortofrutticolo di Pozzuoli, arrestati gli esattori del clan

All’alba di oggi, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di due indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione: in manette sono finiti il 34enne Fabio Cerrone e il 29enne Gennaro Enrico Iovine, entrambi ritenuti presunti affiliati al clan Longobardi-Beneduce.

Nel caso specifico viene contestata agli indagati una prima richiesta estorsiva nei confronti del titolare di un box frutta all’interno del mercato ortofrutticolo di Pozzuoli, per il recupero credito della somma di 100mila euro e la contestuale richiesta di pizzo per 5mila euro da destinare agli “amici di Pozzuoli”, per il sostentamento degli affiliati detenuti in carcere.

Il secondo episodio che viene contestato ai destinatari della misura cautelare riguarda, invece, una richiesta di una imprecisata somma di denaro avanzata nei confronti dei dipendenti del Comune di Pozzuoli, con funzioni di vigilanza nel mercato ortofrutticolo: se i dipendenti comunali non avessero pagato anche loro il pizzo, avrebbero rischiato di essere selvaggiamente picchiati.

La ricostruzione dei reati contestati rientra in una più ampia attività investigativa, avviata in seguito alla disarticolazione del clan Beneduce-Longobardi, falcidiato nel giugno 2010 dall’arresto di oltre 100 con l’operazione anticamorra “Penelope” tra esponenti di spicco e affiliati. Nel novembre 2016, un ulteriore provvedimento cautelare (42 arresti) poneva fine alle mire espansionistiche del gruppo criminale retto da Antonio Ferro (attuale collaboratore di giustizia) ed infine, nell’aprile 2017 e nel maggio 2018, il clan era definitivamente decapitato, rispettivamente con l’arresto del capo clan Gennaro Longobardi (tornato in libertà dopo 13 anni di detenzione) e del fratello Ferdinando Longobardo. Un clan ancora molto attivo, che si è riorganizzato dopo gli arresti per ordine della Dda di Napoli, come dimostra anche un’altra parallela operazione antiracket con i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco Izzo, 31enne di Pozzuoli e ritenuto dagli inquirenti un presunto affiliato al clan “Longobardi-Beneduce”: per i militari dell’Arma, Izzo è ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione commessa con l’aggravante delle finalità mafiose.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli è scaturito al termine di una lunga indagine coordinata dal pool della Dda che indaga sulla malavita della zona flegrea. Le indagini svolte nell’immediatezza della denuncia sporta nel mese di aprile scorso dal titolare di una sala giochi di Pozzuoli, hanno permesso di riscontrare la presenza di soggetti ritenuti legati ad ambienti vicini al clan Longobardi-Beneduce che, grazie all’intimidazione derivante dall’influenza che il clan esercita ancora nella zona flegrea, avevano rivolto all’imprenditore una richiesta estorsiva, definendola “regalo di Pasqua”.

