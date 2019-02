Napoli, catturato «Ciro My Way»: il boss che uccise un 19enne innocente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:00

Stanato. Dopo un anno e tre mesi di latitanza il cerchio si è stretto intorno al boss Ciro Rinaldi. Di lui si erano perse le tracce dal due novembre del 2018, quando riuscì a sottrarsi ad un'ordinanza cautelare per il duplice omicidio di Raffaele Cepparulo e di un innocente finito nella traiettoria dei proiettili, il 19enne Ciro Colonna, avvenuto a Ponticelli nel 2016.Fine della corsa. A scovare «My Way», come è soprannominato Rinaldi, sono stati i carabinieri della sezione «Catturandi» del Reparto operativo di Napoli. Il boss 55enne a capo di una compagine criminale nemica storica del clan Mazzarella si nascondeva in un appartamentino di proprietà di alcuni parenti, a San Pietro a Patierno.