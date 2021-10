Le auto «fantasma» dei clan: sequestrate nove vetture a Pomigliano

I carabinieri della stazione di Pomigliano, diretti dal comandante Valerio Scappaticci, sospettanno che dietro le nove automobili sequestrate ieri nel rione della ricostruzione di Pomigliano, il Parco Partenope, ci sia una rete di complicità da individuare a partire dal settore delle autodemolizioni. Si perchè in base all'indagine dei militari le vetture sequestrate erano nella disponibilità di pregiudicati che se ne servivano per commettere reati ma erano praticamente delle auto fantasma in quanto non solo sono risultate prive di assicurazione rca ma non sono state riscontrate nemmeno negli elenchi del pubblico registro automobilistico, il Pra.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Una 46enne e un incensurato di 19 anni gestivano lo spaccio a Forio:... LA SICUREZZA Crack, coca e hashish: droga per tutti i gusti, preso spacciatore di... LA DROGA Un chilo tra marijuana e cocaina in casa: arrestato ragazzo polacco a...

E la cancellazione al Pra di una vettura si può effettuare soltanto a seguito della demolizione del veicolo per cui i carabinieri sospettano una serie di complicità tra gli automedomolitori e i pregiudicati che utilizzavano le auto appena sequestrate dai militari. L'inchiesta quindi prosegue nel delicato settore della rottamazione.