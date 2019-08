Fiumi di cocaina su Napoli: Scampia spodestata, è il Rione Traiano la piazza di spaccio più grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 08:30

C'è un'attività, a Napoli, che non si ferma mai. Né di notte, quando c'è più domanda, e tanto meno ad agosto. Resta attivo 24 ore su 24 e non cala le saracinesche d'estate, il mercato dello spaccio. Ricordate Paolo Di Lauro - Ciruzzo 'o milionario - il superboss che grazie al narcotraffico aveva trasformato Secondigliano nel primo e più fornito supermarket di avvelenati sogni artificiali? Fu lui il primo a puntare sugli stupefacenti, avendo perfettamente intuito le immense potenzialità economiche dell'affare; ma aveva soprattutto capito che in questa città (come accade in ogni metropoli occidentale) se con la droga si fanno soldi a palate è perché c'è una domanda altissima.