Napoli, uomo del clan Grimaldi evade dal carcere di Genova con un permesso premio: catturato a Qualiano

Stanotte gli uomini della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Daniele Scognamillo, 45 anni, del clan Grimaldi. L'uomo, detenuto presso il carcere di Genova stava scontando una condanna definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso, dopo aver beneficiato di un permesso premio, il 21 dicembre scorso non era più rientrato in cella.

Sono scattate così le indagini che hanno permesso di individuare Scognamillo. Stanotte è scattato il blitz della squadra mobile che ha permesso di arrestare l'esponente del clan Grimaldi, che opera a Soccavo, all’interno di un’abitazione di Qualiano.

