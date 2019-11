Era irreperibile da mesi Francesco Pio Capriglia, un 18enne del quartiere napoletano di San Ferdinando, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso nel luglio scorso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.

LEGGI ANCORA Napoli, allarme bomba alla stazione centrale: pacco sospetto

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore lo hanno arrestato approfittando del fatto che si era recato a far visita alla compagna minorenne che aveva appena partorito all'ospedale di Frattamaggiore. Il giovane, accusato di rapina, era scappato dalla comunità dove era stato collocato, rendendosi irreperibile per circa tre mesi. Il 18enne è stato accompagnato nell'istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA