Napoli, le mani della camorra sul «pezzotto» delle tv

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 20 Ottobre 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Succede che, se ti metti a gestire un volume di affari da sei milioni e mezzo l’anno, ti ritrovi la camorra addosso. E sei costretto a prendere le misure rispetto ad un clan sanguinario come i Lo Russo, ma anche rispetto ai tuoi ex soci, ora più che mai interessati a rubarti il mestiere. Storia tutta napoletana, quella di Franco Maccarelli, indicato dalla Finanza come il genio della cosiddetta «pezzotto tv», finito al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Napoli (e prima ancora da quella romana), ma anche nelle mire della camorra cittadina. Residenza a Secondigliano, uffici in una torre del Centro direzionale, viaggi a Malta, vero e proprio centro strategico per i traffici di Iptv (internet protocol television), eccolo il (basso) profilo dell’uomo che - secondo i pm - avrebbe venduto flussi televisivi pirati a milioni di utenti europei. Un genio degli affari e dell’informatica, costretto a schivare - oltre che gli inquirenti - anche clan e scissionisti (nel senso di ex soci desiderosi di spodestarlo).