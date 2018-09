Incendi e piantagioni di marijuana, così i clan si contendono la «Giamaica» del Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 07:00

Omicidi, incendi, marijuana e camorra. Un filo sottile che collega i quattro punti e che sui monti Lattari vuol dire business a sei zeri, introiti milionari che le organizzazioni criminali da tempo gestiscono, finanziando con poco e moltiplicando facilmente gli utili. Ma gli «affari» che portano grandi incassi fanno gola a tutti. Ed ecco che spuntano i clan di camorra i Di Martino e i D'Alessandro in particolare che tra Gragnano e Castellammare, con il loro hinterland, hanno trasformato i monti Lattari in una piccola «Giamaica», fatta di coltivazioni intensive piazzate qua e là sulle colline che attraversano anche la Penisola Sorrentina e si affacciano fino alla Costiera Amalfitana.Tra sentieri ripidi e quasi sconosciuti, percorsi praticamente solo da boscaioli esperti, allevatori di ovini e coltivatori di cannabis indica, ecco spuntare le piantagioni illegali. La scorsa settimana, sul monte Megano, a Gragnano, furono circa 5mila le piante sequestrate e distrutte dai carabinieri. E tanti altri sono stati i sequestri effettuati anche da forestale e guardia di finanza. Lo scorso anno, invece, i protagonisti dell'estate furono gli incendi, appiccati praticamente solo lungo alcuni versanti di colline, quelli probabilmente scelti dai coltivatori illegali per seminare la canapa indiana. In alcuni casi, i roghi seguivano veri e propri filari e si estendevano in linea retta, dal basso verso l'alto dei valloni. L'ipotesi degli inquirenti è che quegli incendi fossero legati a «dispetti» tra gruppi contrapposti di coltivatori illegali.