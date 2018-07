Napoli, narcos latitante catturato dalla polizia tra le Ramblas di Barcellona

Giovedì 19 Luglio 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 15:12

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Barcellona, gli agenti della polizia italiana e del Grupo Fugitivos de la Udyico Central della polizia spagnola hanno catturato Antonio De Matteo, 40enne, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli.De Matteo si era reso irreperibile all’alba del 20 febbraio, in occasione del blitz della Squadra Mobile di Napoli che portò in carcere 17 persone tra promotori e sodali di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d’affari con i clan di camorra operanti nel Rione Pazzigno, il famigerato Bronx nell’area orientale di Napoli.All’indomani delle esecuzioni, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno avviato una mirata attività investigativa volta alla cattura di De Matteo, latitante in Spagna, nella città di Barcellona. Vistosi circondato dai poliziotti italiani e catalani, il narcos ha provato un’ultima disperata fuga tra i vicoli del centro cittadino e le auto presenti ma è stato bloccato e tratto in arresto dopo un inseguimento di alcuni minuti. In tasca aveva un documento falso e solo la diretta conoscenza del personale italiano ha facilitato la sua rapida individuazione, legittimando ancor più l’importanza della cooperazione internazionale di polizia.