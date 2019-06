Meccanici, elettrauti ed elettricisti: ecco la rete di protezione del boss Di Lauro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Giugno 2019, 07:00

Un po' si annoia, un po' si pavoneggia con quella mitraglietta tra le mani. Un'arma carica, pronta a sparare decine di colpi in pochi secondi, mostrata alle auto che passano in quella interminabile sequenza di minuti e quarti d'ora che scandiscono la vita di una vedetta di camorra, da guardaspalle di un boss. Secondigliano, magliette a mezze maniche, un'arma nera in mano - sembra una pistola automatica -, che viene comunque fatta scarrellare, tanto per vedere lì attorno che effetto che fa. Si chiama Salvatore Aldo, guardaspalle del presunto boss in erba Salvatore Di Lauro, a sua volta ritenuto erede della camorra di Secondigliano. È finito in manette nell'ultimo blitz dei carabinieri contro la camorra di Secondigliano.