Napoli, la camorra apre il fuoco al Rione Traiano: gambizzato il pusher del clan

Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:37

Un pregiudicato di 36 anni, Salvatore Paolillo, ritenuto vicino a personaggi del clan Vigilia di Soccavo, è stato gambizzato ieri pomeriggio nel Rione Traiano. L’uomo, che si è recato con mezzi propri al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo intorno alle 17, ha dichiarato alla polizia di essere stato ferito all’altezza della rotonda di via Cinthia da due uomini che sarebbero arrivati su un Sh bianco e che gli avrebbero sparato al ginocchio con una pistola a tamburo. Sul punto indicato non sono state ritrovate tracce di sangue, le indagini sono in corso.L’uomo era stato arrestato a maggio scorso, quando, già sottoposto agli arresti domiciliari, venne trovato in possesso di hashish.