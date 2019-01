Venerdì 18 Gennaio 2019, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 20:23

Nove colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 17.30 di oggi in via Francesco Saverio Correra, zona Cavone, nei pressi dell’abitazione di un pregiudicato ritenuto vicino al clan Lepre.È intervenuta una pattuglia del Nibbio della Polizia di Stato, contattata da alcuni passanti. Sul posto sono stati rinvenuti nove bossoli e una cartuccia inesplosa, calibro 9x21. Si sarebbe trattato di un atto intimidatorio nei confronti di alcuni pregiudicati residenti nelle vicinanze.Un altro raid a scopo intimidatorio nel corso del quale sono stati sparati diversi colpi di pistola in aria è avvenuto in serata nel centro di Napoli dopo la «stesa» registrata in precedenza in via Francesco Saverio Correra, sempre nella zona centrale della città.Secondo quanto si è appreso dalla polizia l'episodio è accaduto in via Antonio Villari, nei pressi di Piazza Cavour, vicino all'abitazione di un pregiudicato. I poliziotti hanno trovato 8 bossoli di diverso calibro. Non ci sono stati feriti. Sono state avviate indagini dalla polizia.