Napoli, la periferia brucia: tre agguati, un morto e due feriti

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 07:01

Pomeriggio di sangue e violenza, la città che piomba nel terrore, un'intera area metropolitana - quella orientale in particolare - che diventa teatro di agguati e regolamenti di conti. Ma andiamo con ordine, a partire dall'episodio più grave, che si è consumato a Secondigliano, in via Altair nei pressi del rione Berlingieri, dove intorno alle sette di ieri sera i killer sono entrati in azione: trucidato un uomo all'interno della sua automobile, al termine di un raid messo a segno sotto gli occhi di decine di passanti. Una strada stretta tra due caseggiati di edilizia popolare, rabbia e paura in un territorio purtroppo abituato a fare il conto dei morti ammazzati. Sotto i colpi dei killer finisce un uomo ritenuto legato al clan Licciardi di Secondigliano (o con dei trascorsi nell'area della Masseria Cardone): si chiama Francesco Climeni, classe 1963, era in auto quando è stato avvicinato probabilmente da due killer. Nei suoi confronti sono stati esplosi cinque bossoli calibro nove, al termine di un'incursione armata in una zona dove il 55enne si sentiva al sicuro.