Centro storico di Napoli, la tregua è finita: tornano in azione i pistoleri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 27 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano a far fuoco le pistole in città. Dopo una pausa di relativa calma e di stasi nelle scorribande armate (anche i criminali vanno in ferie...) torna la paura nei quartieri del centro storico. L'altra notte la zona del Mercato è stata teatro di due inquietanti episodi, sui quali indaga ora la Polizia di Stato.Due diversi episodi che hanno però un'unica matrice e gli stessi autori. Protagonisti due delinquenti entrati in azione nel cuore della notte, armi in pugno, per bloccare e rapinare una coppia di giovani (uno dei quali ha piccoli precedenti) che faceva rientro a casa.