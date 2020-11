Emergenza rifiuti e consulenze d'oro, Bassolino assolto: il fatto non sussiste

Diciannovesima assoluzione in fila per Antonio Bassolino. Cadono le accuse per l’ex sindaco di napoli e governatore della Campania, in relazione alle cosiddette consulenze d’oro legate all’emergenza rifiuti. Difeso dai penalisti Giuseppe Fusco e Massimo Krogh e Matteo De Luca, Bassolino era finito in un’indagine in cui veniva ipotizzata l’accusa di peculato. La sentenza pronunciata dalla seconda appello, per la quale il fatto contestato non sussiste.

In sintesi, nel 2016 le accuse di peculato erano state dichiarate prescritte. Un’assoluzione che era stata impugnata dai legali di Bassolino, che ha così ottenuto una riforma della sentenza con una assoluzione nel merito, perché il fatto non sussiste.

