Crisi rifiuti in Campania, maxi inchiesta sugli appalti milionari

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 07:10

Rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo le grandi inchieste su politica e affari all'ombra dell'emergenza rifiuti, la Procura di Napoli torna ad accendere i riflettori sull'intero ciclo rifiuti: dalla raccolta al conferimento negli impianti di stoccaggio, dalle discariche abusive alle isole ecologiche, per finire al trasferimento di rifiuti all'estero, il cui prezzo per tonnellata è improvvisamente schizzato con inevitabili ripercussioni sulle tasche dei cittadini.Blitz dei carabinieri del Noe, indagine della Procura di Gianni Melillo e dell'aggiunto Luigi Frunzio, che coordina le indagini anticamorra nell'area dei casalesi. Ed è nel Casertano che si concentra il grosso delle perquisizioni di ieri mattina, con blitz mirati, acquisizioni di carte, sopralluoghi. Indagine per traffico di rifiuti (reato di competenza della Dda) e per turbativa d'asta. Sono decine gli appalti finiti sotto inchiesta, una ventina gli indagati, tra cui nomi di amministratori locali, di funzionari tecnici, di manager e consulenti. Al lavoro i pm Maurizio Giordano, Gianfranco Scarfò e Fabrizio Vanorio, indagine nata nel 2017, che potrebbe essersi arricchita in questi mesi delle accuse del boss pentito Nicola Schiavone, che ha puntato l'indice sul sistema di contatti sospetti tra aziende in odore di camorra e pubblica amministrazione. Ma andiamo con ordine a raccontare il focus della nuova maxinchiesta.