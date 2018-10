Abuso di antibiotici, nuovo giro di vite: più limiti ai medici per le prescrizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Ottobre 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uso improprio degli antibiotici, impiego eccessivo e non corretto dai farmaci necessari per debellare le infezioni in ospedale e sui territori. E poi uso massiccio in zootecnia, nell'industria agroalimentare e nell'acquacoltura. La conseguenza di tutto ciò è la progressiva selezione di ceppi batterici resistenti ai principali antibiotici che pone un serissimo problema di salute pubblica. La Campania da fanalino di coda in Italia quanto a uso e abuso di antibiotici volta pagina e diventa Regione capofila nella lotta all'antibiotico resistenza. Allo scenario da allarme rosso la Campania ha risposto serrando i ranghi e i risultati non sono mancati: il consumo di antibiotici di uso sistemico sul territorio, è passato da 32,3 dosi al giorno ogni mille abitanti nel 2013 a 29 nel 2017 con un calo del 5,1%.