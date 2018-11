Tornano il maltempo e le bombe d'acqua, dalle 17 è allerta arancione in Campania

Lunedì 19 Novembre 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 12:37

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una allerta meteo arancione su gran parte della regione a partire dalle ore 17 di oggi e per le successive 24 ore, in considerazione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro funzionale. L'avviso di avverse condizioni meteo riguarda tutto il territorio regionale, con diversi livelli di rischio idrogeologico, per temporali, vento e mare.In particolare, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sale e Alto Cilento) «si prevedono precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali con raffiche nei temporali. Mare localmente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte». Nel resto della Campania si verificheranno comunque condizioni di maltempo tali da determinare un rischio idrogeologico localizzato e quindi un livello di allerta di colore giallo. Il vento sarà localmente forte in tutto il territorio regionale.La Protezione civile raccomanda agli enti competenti «di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala operativa regionale e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile».