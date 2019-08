Venerdì 30 Agosto 2019, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 21:05

Atterraggio d'emergenza, questa sera a Capodichino, per un Canadair che alle 19,57 ha segnalato un guasto strutturale alla torre di controllo. E' immediatamente scattato il piano d'emergenza e sono stati applicati i protocolli previsti in simili situazioni. Poco dopo le 20 il velivolo è riuscito a toccare terra. Non si segnalano feriti, ma l'aereo ha subito importanti e significativi danni strutturali. Il Canadair è ancora sulla pista di atterraggio dello scalo napoletano, e ci vorrà un mezzo speciale per trainarlo fuori pista. Al momento risultano bloccati tutti i decolli e gli atterraggi.