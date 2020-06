Stasera, intorno alle ore 21, a via Aniello Falcone, sulle strisce pedonali antistanti le scale che portano alla Chiesa di San Francesco, un passante che attraversava con il cane al guinzaglio, è stato travolto da un motorino.

Il malcapitato pedone è stato soccorso dal '118', mentre il cagnolino terrorizzato è fuggito via.

Si segnala l' episodio a chi abbia visto un cagnolino, tipo 'setter', aggirarsi randagio per le zone limitrofe a via Aniello Falcone, dove verosimilmente avrà cercato rifugio. Ultimo aggiornamento: 23:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA