Polfer, il cane lupo Frisbee scopre 22enne con hashish alla stazione centrale

Sabato 1 Dicembre 2018, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 14:02

Nell’ambito dell’Operazione Stazioni Sicure, disposta dalla Polizia Ferroviaria su scala nazionale, per l’approssimarsi del periodo di maggior affluenza di viaggiatori nelle stazioni, il Compartimento Polfer per la Campania ha attuato, nella giornata di ieri, nei principali scali ferroviari della Campania ed bordo dei treni regionali e su tratte nazionali, controlli straordinari a persone e bagagli.Per restringere gli accessi degli scali ferroviari e convogliare il flusso di viaggiatori in ingresso ed in uscita verso i desk della Polfer sono stati utilizzati, come avviene da alcuni mesi, i nastri tendiflex. I poliziotti hanno così potuto controllare visivamente tutte le persone in transito ed individuare più agevolmente i sospetti. Grazie ad un innovativo palmare in dotazione alla Ferroviaria i controlli vengono effettuati con grande celerità: è infatti sufficiente inquadrare con il lettore ottico del dispositivo elettronico il documento di identità o il permesso di soggiorno per verificare in tempo reale, mediante l’app SmartSdi 2.0, se la persona è pregiudicata, se è regolare sul territorio nazionale ed eventualmente se risulta da ricercare; mediante i metal detector si effettuano contemporaneamente verifiche sui bagagli al seguito.Nella Stazione di Napoli Centrale questi servizi sono stati effettuati con l'aiuto del personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’Operazione Strade Sicure e degli uomini del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli.Nell’ambito dei citati controlli la Squadra Cinofili della Finanza, grazie al cane lupo Frisbee, ha individuato e denunciato in stato di libertà, E.I., ventiduenne universitaria della provincia di Caserta, trovata in possesso di 44 grammi di Hashish e di un flacone contenente 25 millilitri di Metadone, che nascondeva nello zaino.Sempre a Napoli Centrale N.Z., algerino, classe 1998, si è introdotto in un esercizio commerciale e ha tentato di trafugare un giubbotto rimuovendo il sigillo antitaccheggio e indossandolo sotto alla sua giacca. Le sue manovre non sono però sfuggite al proprietario del negozio che ha allertato la Polizia Ferroviaria. Il ladro all’uscita è stato arrestato in flagranza dagli agenti per furto aggravato. Sottoposto a giudizio con rito direttissimo è stato condannato a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.Nella Stazione di Caserta, grazie al descritto dispositivo di sicurezza, L.L.M., 26enne di Cassino, residente in provincia di Frosinone, è stato prontamente individuato e fermato da una pattuglia della Polfer perché alla vista degli agenti aveva tentato di allontanarsi per sottrarsi al controllo, essendo agli arresti domiciliari. Sottoposto a controllo è stato arrestato per evasione. L’uomo, evasore seriale, era già stato arrestato dai poliziotti della ferroviaria, in circostanze analoghe, lo scorso 12 ottobre e risulta essere evaso dal regime degli arresti domiciliari numerose volte.I dispositivi di servizio approntati in Campania hanno permesso nel dettaglio di conseguire i seguenti risultati: 2510 persone identificate; 968 bagagli a seguito di viaggiatori controllati; 2 persone arrestate; 3 persone denunciate all’autorità giudiziaira per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e molestie o disturbo alle persone, per oltraggio a pubblico ufficiale, per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal comune Napoli. Nel bilancio anche sei sequestri amministrativi di merce venduta abusivamente.Nr. 20 sanzioni amministrativeNr. 97 treni scortati