Napoli, controlli nei canili e gattili della provincia: carenze igieniche e code tagliate

Carenze strutturali e igienico sanitarie, sette cani con orecchie e coda tagliata, 70 gli animali sequestrati. Questo il grave bilancio di una serie di controlli che il Nas di Napoli, coordinato dal comandante Alessandro Cisternino, ha eseguito tra il capoluogo e l'hinterland. I controlli rientrano in una vasta operazione di controllo di canili e gattili a livello nazionale, durante la quale sono state verificate 876 strutture, di cui 26 sottoposte a sequestro con 871 cani. Il servizio del Nas ha portato anche alla denuncia di quattro persone, tra cui il direttore sanitario di una struttura dove gli animali erano sottoposti a intervento chirurgico in assenza di specifiche indicazioni terapeutiche.

Sedici cani di varie razze - Labrador, Chihuahua, Barboncino, Spitz di Pomerania - sono stati sequestrati in quanto trovati in stato di abbandono in un canile della provincia di Napoli dove sono state rilevate anche gravi carenze igienico-strutturali. Al titolare, che è stato denunciato, è stata anche contestata l'omessa procedura di attivazione dell'allevamento nonché la mancata registrazione degli animali mediante microchip. Il valore complessivo delle violazioni elevate ammonta a 8mila euro.

Individuato e sequestrato, in un terreno privato della provincia di Napoli, anche un canile con 49 cani privo di autorizzazione e realizzato con materiali inidonei per la natura degli animali; trovati anche materiali di risulta provenienti da opere di demolizione. I due proprietari del terreno e il gestore del canile sono stati denunciati.