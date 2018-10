CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 08:14

«Spostare il cantiere del metrò a Largo Carolina comporterebbe rischi anche per la sicurezza». I tecnici della metropolitana non hanno dubbi: «Va tutelata la tenuta di piazza del Plebiscito». Ne è convinto Antonello De Risi, che conosce bene gallerie e cavità del sottosuolo partenopeo, essendo il progettista della Linea 6 di Metropolitana di Napoli. «Realizzare la camera di ventilazione del metrò a piazza del Plebiscito - spiega - ha un duplice vantaggio. Lì sotto ci sono già i locali dell'ex Ltr (la Linea Tranviaria Rapida) scavati negli anni '90 che possono essere riutilizzati. Quindi, non solo si evita di dover aprire un nuovo pozzo, con tutto quello che ne consegue in termini di impatto sulla viabilità, ma con i lavori al Plebiscito si vanno a sistemare proprio quelle aree che sono abbandonate da 30 anni. Dai sopralluoghi effettuati è emerso, infatti, che si trovano in un grande stato di degrado. Il pozzo è sorretto da pali accostati. È una bomba ad orologeria. Un'infiltrazione potrebbe creare una voragine. Se non è successo finora, non significa che non possa accadere». Un motivo, insomma, secondo i tecnici, che renderebbe l'ipotesi di tornare al cantiere in largo Carolina, sollecitata dal Mibac nella lettera di lunedì, meno conveniente.Idea già scartata in passato, peraltro, come rivelato da Il Mattino il 26 settembre scorso, a causa dei costi superiori (ben 8 milioni in più) e dei tempi più lunghi (31 mesi, anziché i 14 del Plebiscito). «Si allungherebbero enormemente i tempi di realizzazione dell'opera - spiega De Risi - perché si dovrebbe rifare daccapo il progetto, spostare i sottoservizi e bisognerebbe valutare anche l'impatto sugli scavi archeologici. Ma è importante spiegare che le grate al Plebiscito saranno semi-invisibili, se ne accorgerà solo chi ci camminerà sopra o chi le sorvolerà in elicottero».