Napoli, caos all'ufficio postale: sistema in titl, prenotazioni bloccate

Caos all'ufficio postale, prenotazioni bloccate. Anche questa mattina napoletani costretti a lunghe code: prima in piedi all'aperto, poi all'interno della struttura in via Ascanio a Napoli. Dove manca un display nel cortile, in modo da evitare che la gente sia costretta a restare in fila indiana per ore, al freddo o sotto il sole. Non bastasse, una volta dentro le stesse persone devono aspettare di essere chiamate allo sportello direttamente dall'addetto. Secondo quanto chiarito dall'azienda, questo disservizio dipende da un guasto causato dal maltempo, che ha mandato in tilt il sistema informatico che regola gli accessi rispettando un ordine numerico. La piattaforma è in riparazione. Intanto, la confusione è inevitabile e aumenta all'arrivo degli utenti registrati online, che hanno preso appuntamento a un orario preciso e non vogliono aspettare oltre. Proteste e tensioni.

