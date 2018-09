Napoli, in tilt l'isola ecologica di Pianura: «Asia chieda scusa ai cittadini»

Sabato 8 Settembre 2018, 18:11

«Settimana da incubo per i dipendenti della società comunale impiegati nell’isola ecologica ubicata nel polo artigianale di Pianura e seri disagi per i cittadini residenti nella nona municipalità Pianura Soccavo a causa del mancato funzionamento dell’area di deposito e stoccaggio dei materiali ingombranti dell’Asia». È la denuncia del consigliere di Fdi Pasquale Strazzullo che, su Facebook, ha mostrato per gioni il disagio provocato per l’interruzione del servizio senza dare un minimo cenno di preavviso all’utenza.«Ancora oggi - dichiara il consigliere della nona municipalità - non sono state rese note le cause del disservizio e né tantomeno sono pervenute le scuse ai cittadini da parte dell’Asia. Anche il ritiro degli ingombranti a domicilio effettuati dai cittadini attraverso la prenotazione on line con rilascio di numero di protocollo viene disatteso con il conseguente risultato di ritrovarsi con montagne di suppellettili sotto i portoni dei palazzi o per strada».