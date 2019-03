Napoli, è caos Cardarelli: 423 giorni d'attesa per ricovero e intervento in ortopedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Marzo 2019, 07:30

Il record è detenuto dalla prima ortopedia: per un intervento chirurgico al polso o alla mano, l'attesa è di 423 giorni, 59 i pazienti in lista. E, al Cardarelli, oltre un anno si aspetta anche per curare una patologia al piede o alla gamba: per l'esattezza, 417 giorni, 24 malati prenotati. Ancora: la diagnostica-terapeutica è rinviata di 314 giorni dalla richiesta, 45 quelle ricevute nell'ospedale più grande del Mezzogiorno, un punto di riferimento e di eccellenza. Il monitoraggio sui tempi per i ricoveri (aggiornati all'8 marzo) è della Cisl Fp, che vuole così accendere un faro sui disagi e caldeggiare soluzioni.