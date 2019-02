Napoli, è caos marcatempo al Cardarelli: problemi per la rilevazione digitale

Giovedì 28 Febbraio 2019, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

File, marcatempo che non funzionano e sanitari costretti alla rilevazione manuale delle presenze per non perdere giorni di lavoro. Succede all’ospedale Cardarelli di Napoli dove la rivoluzione digitale messa in campo contro i furbetti del cartellino non ha mantenuto le promesse annunciate. I preparativi per l’installazione dei marcatempo biometrici cominciarono a settembre ma le nuove strumentazioni si rivelarono ben presto problematiche al punto da essere sostituite e, ancora oggi, molti dipendenti non riescono ad utilizzarle.In pratica, l’adeguamento hi-tech del nosocomio napoletano prevedeva l’archiviazione delle impronte digitali dei 3.000 dipendenti che, in effetti, furono registrate a dicembre. Dopo il processo di archiviazione dei dati, il sistema che creava una specie di carta d’identità digitale con il cartellino da strisciare fece subito flop. Per questo motivo, il 10 gennaio, «nell’ottica di rendere fruibile a tutti i dipendenti il nuovo sistema di rilevazione delle presenze» il Cardarelli annunciò «l’installazione di nuovi lettori ottici in sostituzione di quelli a strisciamento» come si legge nella nota che fu emanata e che invitava tutti i dipendenti compresi quelli esonerati per il malfunzionamento dei badge, a presentarsi per una nuova rilevazione.Dunque, dopo la prima installazione e la sostituzione di tutte le macchinette per problemi di funzionamento, i 3.000 operatori del Cardarelli si sono recati per la seconda volta negli uffici per la rilevazione delle impronte. A questo punto, la ditta incaricata del monitoraggio e dell’installazione dei marcatempo ha provveduto a dotare il nosocomio di rilevatori ottici che però non hanno smesso di dare problemi. In molti lamentano il funzionamento a singhiozzo dei marcatempo e sono stati costretti a chiedere ai caposala dei reparti la registrazione manuale della loro presenza per non perdere ore di lavoro e per non rischiare di essere scambiati per furbetti del cartellino.Al momento sono 167 i dipendenti del Cardarelli esonerati dalla timbratura digitale ma, a questi lavoratori, si aggiungono quelli che registrano difficoltà saltuarie nel funzionamento del marcatempo. L’anomalia del sistema nella rilevazione biometrica è stata indicata dalla Cgil come un disservizio da risolvere con urgenza. «Visto le diverse e continue segnalazioni da parte di molti operatori circa le difficoltà che riscontrano nella rilevazione biometrica sia nell’entrata che nell’uscita –- si legge nella nota sindacale Cgil del 13 febbraio - chiediamo un immediato e definitivo intervento al fine di ovviare a tale disservizio»