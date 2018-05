Caos movida a Bagnoli, ambulanza bloccata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 28 Maggio 2018, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 08:23

Le luci e la musica sembrano bombardare piazza Bagnoli. Da una delle «sette discoteche in meno di due chilometri» su via Coroglio esce un'ambulanza. Il suono della sirena si sente appena, coperto dal suono dei locali, la strada è colma di automobili che tentano di raggiungere i luoghi della movida. Impiegherà 4 minuti e mezzo per percorrere 150 metri e immettersi su via Bagnoli, anch'essa ingombra di auto. Il video del Comitato per la Quiete Pubblica e la Vivibilità Cittadina mette i brividi, perché «in quei 4 minuti e mezzo si può anche morire, e se a decidere è il traffico per i tanti locali ammassati in un lembo di strada senza la presenza di forze dell'ordine, allora siamo messi male» ammette il presidente Gennaro Esposito. In piazza san Domenico Maggiore, invece, proseguono le notti insonni per i residenti: «Ben oltre le 3.30 i tamburi dei percussionisti hanno allietato centinaia di persone in strada che accompagnavano il ritmo con urla e canti. Continua la movida fracassona e maleducata che non ha nessun rispetto per chi vive e vorrebbe riposare a quell'ora della notte».