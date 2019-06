Napoli: caos movida in via Falcone, picchiato il custode di un parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 08:30

«Questa non è movida, questo non è divertimento. La situazione ormai è fuori controllo». Mauro Boccassini, presidente del Comitato Aniello Falcone, commenta le immagini di «un normale anticipo di weekend al Vomero» dove l'arroganza di alcuni gruppetti di giovani spicca su chi magari è lì solo per trascorrere una serata di divertimento nei baretti. Cinque minuti in cui sono ripresi mentre a decine invadono la strada con scooter o a piedi, piazzandosi davanti alle vetture in transito e sfidano gli automobilisti fregandosene dei clacson. Macchine in sosta vietata (lo è tutto il tratto lato edifici) e in doppia fila, un parcheggiatore che sopraggiunge per salutare l'amico, sfottò con cori ai passanti, il senso unico alternato inevitabile. Persino l'auto di qualcuno sotto scorta, probabilmente un magistrato, non viene risparmiata, anzi la luce blu dei lampeggianti attira alcuni giovani che gli passano davanti quasi come fosse una sfida, e solo quando l'area più calda viene superata, a bordo accendono la sirena. È mezzanotte e quaranta, in un'area compresa nella notoria ordinanza sindacale «Movida» e quindi che dovrebbe essere sottoposta a controlli, ma la polizia municipale è impegnata con i pochi mezzi a disposizione in altre zone, perché di assembramenti come questo ce ne sono tanti nel quartiere. «Quella massa di giovanissimi con gli scooter neanche l'hanno considerata perché hanno paura di essere aggrediti. È evidente che non ci sono le condizioni minime di sicurezza per nessuno. Tanto per una pattuglia dei vigili quanto per noi residenti» avverte Boccassini. E infatti il custode di un condominio viene schiaffeggiato da due ragazzi che pretendevano di parcheggiare nel viale privato.