Napoli, è caos movida al Vomero: dopo i fumogeni scattano le denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A mezzanotte in punto, quando è iniziato il lancio dei fumogeni, un'anziana ha chiamato i vigili del fuoco, temendo il peggio: un incendio sotto le finestre del suo palazzo, in via Aniello Falcone. E invece, è stata solo l'ultima trovata del by night dopo i fuochi di artificio già finiti al centro delle polemiche. Cielo rosso e cori da stadio, questa volta, per la festa di «buon compleanno». Quanto basta per far scattare l'ennesima denuncia alla Procura della Repubblica a firma degli abitanti, ormai esasperati, della panoramica strada. Ad annunciare l'azione legale è Mauro Boccassini, avvocato, da cinque anni alla guida del comitato locale per la vivibilità che segnala una escalation di episodi preoccupanti. Non solo collegati agli schiamazzi e ai party sopra le righe che, con l'esplosione dei petardi, determinano anche danni alla guaina dei terrazzi.