Napoli capitale delle terapie per il colon retto: il convegno

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 11:35

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli è l’unico in Italia ad attuare terapie anticancro con bollino di qualità: si tratta di un vero apripista perché il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dei pazienti con tumore del colon-retto sia sempre più efficace. Ogni anno infatti circa 2700 campani vengono ricoverati per un carcinoma del colon-retto, il terzo tumore più frequente negli uomini e il secondo più comune nelle donne, e sono oltre 2400 gli interventi chirurgici per questa patologia. Se ne parlerà domenica 12 maggio, dalle 11.30 alle 13.00, nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in Piazzetta Pietrasanta a Napoli, al convegno CI PRENDIAMO CURA DI VOI. Molto nutrito il programma dell’appuntamento, condotto da Patrizio Rispo:TALK SHOWIntroduce: Paolo Delrio - Direttore Dipartimento Oncologia Addominale - Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliConduce Patrizio Rispo• Oncologo Chirurgo: Ugo Pace• Oncologo Medico: Antonio Avallone• Oncologo Radioterapista: Paolo Muto• Nutrizionista: Livia Augustin• Psicooncologo: Francesco De FalcoPARTERRE DE ROIGerardo Botti - Direttore Scientifico Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliPietro Forestieri - Presidente Consiglio Indirizzo e Verifica Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliRosa Martino - Direttore Sanitario Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliSandro Pignata - -Responsabile Scientifico Rete Oncologica CampaniaCarmine Mariano - Direttore Amministrativo Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliAttilio Bianchi - Direttore Generale Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliGianfranco De Feo - Responsabile Gestione Qualità Istituto Nazionale dei Tumori di NapoliSilvia De Dominicis - Presidente Johnson & Johnson Medical